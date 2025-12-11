Qual è il momento più stressante del Natale secondo uno studio
Il Natale, oltre alla sua atmosfera gioiosa, può essere anche fonte di stress e malinconia. Uno studio recente analizza i momenti più difficili di questa festività, evidenziando i fattori che contribuiscono a sentimenti negativi e identificando il punto di massima tensione durante le celebrazioni natalizie.
Il Natale è una festa, ma ha anche dei risvolti di malinconia e tristezza. Questi sentimenti negativi vengono scatenati da più fattori e hanno un apice.
