Qual è il momento più stressante del Natale secondo uno studio

Il Natale, oltre alla sua atmosfera gioiosa, può essere anche fonte di stress e malinconia. Uno studio recente analizza i momenti più difficili di questa festività, evidenziando i fattori che contribuiscono a sentimenti negativi e identificando il punto di massima tensione durante le celebrazioni natalizie.

