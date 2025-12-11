Put**ne le avete prese vogliamo i reggiseni | minori di 14 anni insultano sui social le avversarie sconfitte

Un episodio di insulti sessisti sui social ha coinvolto minori di 12 e 13 anni dopo la sconfitta della squadra under 17 femminile Napoli Women. Con frasi offensive e provocatorie, i giovani hanno rivolto commenti irrispettosi alle avversarie, suscitando polemiche sulla diffusione di comportamenti inappropriati tra i più giovani online.

"Le avete prese, puttane", "Vogliamo i reggiseni", "Tornate a fare le ballerine". Sono gli insulti sessisti pubblicati sui social da alcuni minori di 12 e 13 anni dopo aver sconfitto la under 17 della Napoli women in un'amichevole. Messaggi che hanno fatto seguito a quanto già pronunciato in. 🔗 Leggi su Today.it

