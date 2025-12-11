Putin | Iniziativa strategica nelle mani russe Il Cremlino insiste sulle elezioni in Ucraina

Feedpress.me | 11 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Vladimir Putin afferma che l'iniziativa strategica è nelle mani delle forze armate russe, sottolineando il progresso dell'operazione militare in Ucraina. Il Cremlino insiste sulla legittimità delle elezioni nelle regioni di Donetsk, Lugansk, Zaporizhzhia e Kherson, evidenziando l'avanzamento delle attività militari e politiche in risposta alla situazione nel paese.

Il presidente russo Vladimir Putin ha dichiarato che «l'iniziativa strategica è completamente nelle mani delle forze armate russe» e che l’operazione militare nelle regioni ucraine di Donetsk, Lugansk, Zaporizhzhia e Kherson «si sta svolgendo in modo progressivo e sostenuto». Le affermazioni sono arrivate durante una riunione in videoconferenza con i vertici militari, dedicata allo stato delle. 🔗 Leggi su Feedpress.me

putin iniziativa strategica nelle mani russe il cremlino insiste sulle elezioni in ucraina

© Feedpress.me - Putin: «Iniziativa strategica nelle mani russe». Il Cremlino insiste sulle elezioni in Ucraina

putin iniziativa strategica maniPutin, 'l'iniziativa strategica nelle nostre mani, avanziamo a ritmo sostenuto' - "L'iniziativa strategica è completamente nelle mani delle forze armate russe" e la conquista delle regioni di Donetsk, Lugansk, Zaporizhzhia e Kherson "si sta svolgendo in mod ... Da gazzettadiparma.it

putin iniziativa strategica maniPutin: «Iniziativa strategica nelle mani russe». Il Cremlino insiste sulle elezioni in Ucraina - Le parole di Putin arrivano in un momento in cui Mosca sostiene di mantenere il controllo operativo sull’avanzata nelle quattro regioni ucraine Donetsk, Lugansk, Zaporizhzhia e Kherson ... Lo riporta msn.com