Putin | Iniziativa strategica nelle mani russe Il Cremlino insiste sulle elezioni in Ucraina

Vladimir Putin afferma che l'iniziativa strategica è nelle mani delle forze armate russe, sottolineando il progresso dell'operazione militare in Ucraina. Il Cremlino insiste sulla legittimità delle elezioni nelle regioni di Donetsk, Lugansk, Zaporizhzhia e Kherson, evidenziando l'avanzamento delle attività militari e politiche in risposta alla situazione nel paese.

Il presidente russo Vladimir Putin ha dichiarato che «l'iniziativa strategica è completamente nelle mani delle forze armate russe» e che l'operazione militare nelle regioni ucraine di Donetsk, Lugansk, Zaporizhzhia e Kherson «si sta svolgendo in modo progressivo e sostenuto». Le affermazioni sono arrivate durante una riunione in videoconferenza con i vertici militari, dedicata allo stato delle.

