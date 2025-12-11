Putin | Avanziamo a ritmo sostenuto Rutte | La Nato è il prossimo obiettivo di Mosca | I punti della risposta di Zelensky a Trump

Le tensioni tra Russia e Ucraina continuano a intensificarsi, con dichiarazioni contrastanti di Putin e Rutte sul ritmo delle operazioni militari e sugli obiettivi di Mosca. Nel frattempo, Zelensky risponde alle provocazioni di Trump, mentre si susseguono aggiornamenti in tempo reale sulle ultime evoluzioni del conflitto, con attenzione alle mosse della Nato e alle reazioni internazionali.

#Attualità #ultimora Ucraina-Russia, Putin alza il tiro: "Presa Pokrovsk, obiettivo è zona cuscinetto": #ILMONITO (Adnkronos) – "Avanziamo ovunque, abbiamo conquistato Pokrovsk". Vladimir Putin indossa la mimetica e raggiunge una 'postazione di comando'

Putin: "Avanziamo a ritmo sostenuto". Ue avvia iter di sblocco degli asset russi - Axios: "Funzionari di Ucraina, Usa, Francia, Germania e Gb si vedono sabato a Parigi' I funzionari di Ucraina, Stati Uniti, Francia, Germania e Regno Unito si incontreranno sabato a Parigi per parlare ...

Putin, 'l'iniziativa strategica nelle nostre mani, avanziamo a ritmo sostenuto' - "L'iniziativa strategica è completamente nelle mani delle forze armate russe" e la conquista delle regioni di Donetsk, Lugansk, Zaporizhzhia e Kherson "si sta svolgendo in mod ...