Punto Dono verso Natale un aiuto per chi vive ai margini

In vista del Natale, «Punto Dono» si impegna a sostenere chi vive ai margini, offrendo aiuto e solidarietà. Nel 2024, il progetto ha accolto centinaia di persone nei dormitori e coinvolto la comunità con testimonianze e donazioni. Un gesto di vicinanza e speranza per chi affronta difficoltà, in un periodo di condivisione e solidarietà.

CARITAS. Nel 2024 sono stati accolti nei dormitori 567 uomini e 53 donne, incontrate 1.326 persone. Al Donizetti Studio testimonianze e «kit» solidali. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it © Ecodibergamo.it - «Punto Dono», verso Natale un aiuto per chi vive ai margini

Un giorno un uomo domandò a un vecchio quale fosse il dono più grande che avesse ricevuto. Il vecchio lo guardò, sorrise e rispose, la sensibilità! Perché ti fa amare, sorridere e gioire, piangere e soffrire e può addirittura arrivare a spezzarti il cuore al punto - facebook.com Vai su Facebook

«Punto Dono», verso Natale un aiuto per chi vive ai margini - Nel 2024 sono stati accolti nei dormitori 567 uomini e 53 donne, incontrate 1. Come scrive ecodibergamo.it

Natale di solidarietà: al Donizetti Studio aperto il Punto Dono - Proposto dalla Caritas Bergamasca e Fondazione Diakonia Onlus come occasione per far scoprire un modo nuovo di fare ... Segnala bergamonews.it