Punta le vittime in stazione e scappa con uno zaino | arrestato un 28enne con documenti falsi

Milanotoday.it | 11 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Un uomo di 28 anni è stato arrestato presso la stazione Centrale dopo aver puntato le vittime, indicando loro i bagagli, e poi fuggito con uno zaino. Sospettato di aver utilizzato documenti falsi, l'individuo è stato fermato dalle forze dell'ordine mentre si comportava in modo sospetto vicino ai viaggiatori.

Stazionava con fare sospetto vicino ai bagagli di alcuni viaggiatori in stazione Centrale, mentre le vittime mangiavano a un bar. Arrestato dalla polizia di Milano un uomo di 28 anni, cittadino algerino, con l'accusa di furto aggravato e possesso di documenti falsi.Il furto in stazioneNel. 🔗 Leggi su Milanotoday.it

