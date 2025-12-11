Punta le vittime in stazione e scappa con uno zaino | arrestato un 28enne con documenti falsi

Un uomo di 28 anni è stato arrestato presso la stazione Centrale dopo aver puntato le vittime, indicando loro i bagagli, e poi fuggito con uno zaino. Sospettato di aver utilizzato documenti falsi, l'individuo è stato fermato dalle forze dell'ordine mentre si comportava in modo sospetto vicino ai viaggiatori.

Stazionava con fare sospetto vicino ai bagagli di alcuni viaggiatori in stazione Centrale, mentre le vittime mangiavano a un bar. Arrestato dalla polizia di Milano un uomo di 28 anni, cittadino algerino, con l'accusa di furto aggravato e possesso di documenti falsi.Il furto in stazioneNel. 🔗 Leggi su Milanotoday.it

ITALIA - MONDO | Tom Fletcher lancia un allarme durissimo: il mondo resta indifferente mentre cresce il numero delle vittime di guerre, crisi climatiche e carestie. Si punta a raccogliere almeno 23 miliardi per sostenere 87 milioni di persone nelle aree più colpi - facebook.com Vai su Facebook

Ricordare tutte le vittime delle armi chimiche e celebrare l’impegno dell’Organizzazione per la proibizione di questo tipo di armamento (OPCW). È questo lo scopo della Giornata della Memoria delle Vittime della Guerra Chimica, l’evento che ogni 30 novembr Vai su X