Pugni in faccia e ginocchiate alla fidanzata Le immagini shock dentro l’ascensore

Un episodio di violenza estrema catturato dalle telecamere di un ascensore a Botafogo, Rio de Janeiro. In pochi secondi, si assiste a un'escalation di aggressioni fisiche tra una coppia, con pugni e ginocchiate, in un contesto che evidenzia la brutalità di un episodio sconvolgente.

Un'escalation di violenza brutale consumata in pochi secondi, documentata dalle telecamere dell'ascensore di un palazzo di Botafogo, zona sud di Rio de Janeiro. È qui che Eric Christian Diaz, turista statunitense di 24 anni, si è scagliato contro la fidanzata 22enne lo scorso 26 ottobre. Le immagini, diventate pubbliche solo di recente, mostrano la ragazza colpita con ginocchiate, calci, pugni e schiaffi, per poi essere afferrata per un braccio e trascinata via. Una scena che ha scioccato anche gli agenti incaricati dell'indagine. Secondo quanto riportato dai media locali, la giovane è stata colpita decine di volte al volto e alla testa, senza alcuna possibilità di difendersi.

