Pugni in faccia calci e ginocchiate | il video della brutale aggressione alla fidanzata in ascensore

Un turista statunitense di 24 anni ha aggredito brutalmente la fidanzata in un ascensore a Rio de Janeiro, scatenando un episodio di violenza che ha suscitato sdegno. Il video dell'aggressione mostra attimi di violenza estrema, con pugni, calci e ginocchiate, evidenziando la gravità dell'episodio e le conseguenze di comportamenti aggressivi.

Un turista statunitense di 24 anni ha aggredito la fidanzata in un ascensore a Rio de Janeiro, in Brasile. In un video si vede la 22enne colpita da decine pugni in pochi secondi. Il ragazzo è stato arrestato, poi ha ottenuto la libertà provvisoria. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Pugni in faccia durante un’intervista su alcuni sviluppi del caso Emanuela Orlandi: il giornalista è stato colpito da un ex agente dei servizi - facebook.com Vai su Facebook

Va con gli amici a Roma, 22enne di Castelfranco colpito con una raffica di pugni in faccia: «Ci hai provato con la pischella sbagliata» - «Ci hai provato con la pischella sbagliata» e lo massacra di pugni e calci in faccia. Segnala ilgazzettino.it

Pugni in faccia e calci alla compagna: poi la trascina dentro casa, arrestato - La giovane, di origine straniera, è riuscita a chiamare il numero unico per le emergenze (112) ed è stata raggiunta nel giro di poco ... Secondo corriereadriatico.it