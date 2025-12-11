Pugilato

Il Team Ghilarducci/Livorno Boxe Salvemini prosegue la sua serie di successi, consolidando la propria posizione nel panorama del pugilato olimpico. La recente riunione organizzata dalla Pugilistica Lucchese ha rappresentato un importante momento di confronto e crescita per gli atleti, rafforzando la loro determinazione e preparazione per le prossime sfide.

Continua la striscia di vittorie del Team GhilarducciLivorno Boxe Salvemini dopo la Riunione Olimpico svoltasi presso la sede della Pugilistica Lucchese. A salire sul ring è stato nella categoria under 17 kg 65 Ribak Savelli, giovanissimo e promettente pugile viareggino che affrontava il bravo Trentarossi della Pugilistica Lucchese. Ne è venuto fuori un match intenso, partito subito con scambi veloci e potenti, dove Ribak costringeva al conteggio l'avversario aggiudicandosi il match, dimostrando una grande tecnica ed un eccellente preparazione atletica. Ottima prestazione poi nella categoria under 19 kg 75 per Lorenzo Barberi, opposto al bravo e quotato Andrea Guggino della Boxe Stiava.

