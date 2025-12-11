pubblica illuminazione soluzione lontana

L'ex sindaco Nicola Loira esprime forti critiche riguardo alla decisione dell'attuale amministrazione di affidare la gestione dell'illuminazione pubblica alla partecipata Sgds, evidenziando preoccupazioni e dubbi sulla soluzione proposta.

L’ex sindaco Nicola Loira ha rilasciato dichiarazioni molto critiche in merito al fatto che l’amministrazione comunale intende affidare in house la gestione degli impianti dell’ illuminazione pubblica alla partecipata Sgds. come da noi riferito ieri prendendo spunto da una determina dirigenziale. Secondo l’ex sindaco tale atto dimostra che "per quanto riguarda la soluzione dei problemi della pubblica illuminazione siamo ancora lontani". Ha ricordato che Porto San Giorgio vive da anni una emergenza dal punto di vista della pubblica illuminazione che si riflette sul decoro della città, sulla sicurezza in modo particolare. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it