PS5 il Welcome Hub riceve un nuovo sfondo animato rilassante con audio ASMR

Il Welcome Hub di PlayStation 5 si arricchisce di un nuovo sfondo animato con audio ASMR, offrendo un'esperienza più rilassante e accogliente agli utenti. Questa novità mira a creare un ambiente più invitante e tranquillo, migliorando l'interazione con la console e rendendo l'accesso alle funzionalità più piacevole.

PlayStation 5 accoglie gli utenti in modo ancora più caldo e rilassante grazie a un nuovo sfondo animato con audio ASMR pensato per il Welcome Hub. Sony ha deciso di introdurre un tema perfetto per l’inverno e per il periodo delle feste: un caminetto digitale con legna che arde e un fuoco crepitante, riprodotto con suoni morbidi e immersivi. L’iniziativa segue il recente sfondo stagionale che cambia aspetto nel corso dell’anno, mostrando come l’azienda continui a potenziare l’area di Benvenuto della console con funzioni sempre più curate. Come riportato da PushSquare, lo scenario presenta un focolare acceso con i celebri simboli PlayStation in versione satinata posizionati in primo piano, creando un equilibrio tra estetica rilassante e identità del brand. 🔗 Leggi su Game-experience.it © Game-experience.it - PS5, il Welcome Hub riceve un nuovo sfondo animato rilassante, con audio ASMR

