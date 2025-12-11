Prova intermedia TFA Sostegno Indire il 13 dicembre | sedi e istruzioni Esame finale il 20 dicembre
Il 13 dicembre 2025 si svolgerà la prova intermedia TFA Sostegno Indire, una tappa importante per i futuri docenti di sostegno. L'esame, previsto per sabato, si svolgerà in diverse sedi e rappresenta un momento cruciale nel percorso di formazione, con l'esame finale programmato per il 20 dicembre.
Sabato 13 dicembre 2025 si terrà la prova intermedia per i percorsi di formazione dei docenti di sostegno gestiti da Indire. L’esame inizierà alle ore 15:00, ma i candidati dovranno presentarsi a partire dalle 13:00 per le operazioni di riconoscimento. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
Scuola di ballo LatinShock. . IL MARTEDÌ CORSO INTERMEDIO ORE 21 .... TI ASPETTIAMO EPE UNA LEZIONE DI PROVA GRATUITA - facebook.com Vai su Facebook
Indire TFA sostegno, esami finali il 20 dicembre: ecco le Regioni in cui si svolgeranno - Indire ha pubblicato le prime indicazioni in merito alle prove finali dei percorsi di specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità attivati ai sensi degli artt. Da tecnicadellascuola.it
Percorsi su sostegno Indire: prova intermedia il 13 dicembre. AVVISO con sedi e FAQ - La prova intermedia relativa ai percorsi formativi per i docenti di sostegno, gestiti da Indire, è programmata per sabato 13 dicembre 2025, con inizio alle ore 15:00. Riporta orizzontescuola.it