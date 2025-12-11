Protezione Civile e Ferrovie dello Stato | definito piano per fronteggiare criticità invernali

È stato definito un piano congiunto tra Protezione Civile e Ferrovie dello Stato per affrontare le criticità invernali previste nei prossimi mesi. La riunione operativa presso il Dipartimento della Protezione Civile della Regione Puglia ha visto la collaborazione tra le due realtà per garantire la sicurezza durante la stagione fredda.

BRINDISI - In vista della stagione invernale e dell’abbassamento delle temperature atteso nei mesi di gennaio e febbraio, nelle ultime ore si è svolta, presso la sede del Dipartimento della Protezione civile della Regione Puglia, una riunione operativa tra la Sezione Protezione civile e le. 🔗 Leggi su Brindisireport.it

