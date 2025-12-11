Protesta sull’Ambrogino | Perché solo alla Cgil e non agli altri sindacati?

Una protesta ha sollevato domande sulla consegna degli Ambrogini d’Oro a Milano, evidenziando una percepita disparità tra i soggetti premiati. Alcuni si interrogano sul motivo per cui la cerimonia sembri coinvolgere esclusivamente la Cgil, sollevando dubbi e criticità sulla scelta e sul riconoscimento di altre organizzazioni sindacali.

Sono passati pochi giorni dalla consegna degli Ambrogini d’Oro, la più importante benemerenza civica milanese, e c’è chi storce il naso per le scelte. In particolare (colpo di scena o i malumori erano già affiorati?) la Cisl protesta per il riconoscimento conferito alla sola Cgil, tra i sindacati. "Perché non anche alla Cisl o alla Uil? Per il Comune di Milano ci sono sindacati di serie A e di serie B? Sindacati amici e nemici?" domanda Giovanni Abimelech, segretario generale della Cisl milanese. Nella sua lunga dichiarazione sottolinea che "Il Comune di Milano ha premiato la Cgil con l’Ambrogino. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it