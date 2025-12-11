Proteggi il tuo fegato | incontro tra gli studenti dell' Isis Amaldi-Nevio e gli esperti guidati dal professor Federico

Un'importante giornata formativa si è svolta presso l'ISIS “E. Amaldi-C. Nevio” di Santa Maria Capua Vetere, coinvolgendo studenti e esperti in un evento dedicato alla protezione del fegato. Guidati dal professor Federico, i partecipanti hanno approfondito tematiche legate alla salute epatica, sensibilizzandosi sull'importanza di uno stile di vita sano e delle corrette pratiche di prevenzione.

Importante giornata formativa presso la sede "Amaldi" dell'ISIS "E. Amaldi-C. Nevio" di Santa Maria Capua Vetere. Quest'oggi (11 dicembre) si è svolta un'iniziativa dedicata alla salute del fegato, che si inserisce nell'ampliamento dell'offerta formativa territoriale

"Proteggi il tuo fegato": incontro tra gli studenti dell'Isis "Amaldi-Nevio" e gli esperti guidati dal professor Federico - Il direttore dell'UOC insieme alla sua equipe di epatologi dell'Università "Luigi Vanvitelli" porta nelle aule conoscenza, prevenzione e un messaggio chiaro: la salute passa dallo stile di vita

