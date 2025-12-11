protagonisti sono la celebre soprano americana sondra radvanovsky e il tenore sardo francesco demura giasone

Stasera alle 21.25 su Rai 5 va in onda la Medea, diretta da Mario Martone, con protagonisti la celebre soprano americana Sondra Radvanovsky e il tenore sardo Francesco Demura nel ruolo di Giasone. L’opera, inaugurale della stagione al Teatro San Carlo di Napoli il 6 dicembre, torna in televisione per emozionare il pubblico con la sua intensità drammatica e musicale.

S tasera alle 21.25 su Rai 5 va in onda la Medea diretta da Mario Martone, opera che ha inaugurato la stagione al Teatro San Carlo di Napoli lo scorso 6 dicembre. Ispirata alla tragedia di Euripide, l’opera – con la direzione musicale di Riccardo Frizza – è in scena fino al 16 dicembre. Composta da Luigi Cherubini nel 1797, Medea è stato uno dei personaggi che ha reso immortale Maria Callas. “Fuori” al Festival di Cannes 2025: la clip del film di Mario Martone X Leggi anche › “La traviata”, su Rai5 l’opera di Giuseppe Verdi nell’adattamento di Mario Martone Medea: stasera 11 dicembre in tv su Rai 5, la trama dell’opera lirica al San Carlo di Napoli. 🔗 Leggi su Iodonna.it