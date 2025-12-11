Prosegue la rassegna tanti Natali | Napoli la città che accoglie

Napolitoday.it | 11 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La rassegna “Tanti Natali: Napoli, la città che accoglie” continua con due eventi finali: il 18 dicembre con la voce di Ilaria Pilar Patassini e il 29 dicembre con uno spettacolo dedicato all’anima di Napoli. Gli appuntamenti si svolgono presso la Chiesa di Santa Croce e Purgatorio al Mercato, offrendo un omaggio alla tradizione natalizia della città.

Prosegue la rassegnaTanti Natali: Napoli, la città che accoglie” Ultimi due appuntamenti: il 18 dicembre la voce di Ilaria Pilar Patassini e il 29 dicembre lo spettacolo dedicato all’anima della città Chiesa di Santa Croce e Purgatorio al Mercato, piazza Mercato La rassegna “Tanti Natali. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

Immagine generica

Leggi anche: A2A e Consorzio turistico Valchiavenna per un Natale di luce

Leggi anche: Pomeriggio 5, ecco come e dove vedere la replica dell’ultima puntata

prosegue rassegna tanti nataliProsegue la rassegna “Tanti Natali: Napoli, la città che accoglie” - La rassegna “Tanti Natali: Napoli, la città che accoglie”, sotto la direzione artistica di Guido Liotti e inserita nel programma “Altri Natali”,promosso e ... Secondo napolivillage.com

prosegue rassegna tanti natali“Tanti Natali: Napoli, la città che accoglie”, la rassegna al via - Nell’ambito della rassegna “Altri Natali” presenta “Tanti Natali: Napoli, la città che accoglie”, un progetto artistico che attraversa musica, teatro ... Scrive ilmattino.it