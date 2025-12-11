Proprio mentre mi avvicino all’ultimo concerto si apre per me una nuova strada un’esperienza inedita | Umberto Tozzi lancia il suo ultimo progetto

Umberto Tozzi annuncia il suo nuovo progetto, “Gloria-Il Musical”, che approderà sui palchi italiani a partire da ottobre 2026. Un'esperienza inedita che segna una nuova tappa nella sua lunga carriera, offrendo al pubblico un omaggio al suo celebre repertorio attraverso la prima commedia musicale dedicata all’artista.

Umberto Tozzi ha svelato la sua nuova (e ultima?) carta professionale: a partire da ottobre 2026, arriverà sui palchi dei principali teatri italiani: "Gloria-Il Musical", la prima commedia musicale che celebra il repertorio dell'artista. "Sono felice di annunciare l'inizio di un progetto speciale, costruito attorno ai brani che hanno accompagnato tutta la mia vita – ha commentato Umberto Tozzi – Ho sempre creduto che 'Gloria', così come molte altre mie canzoni, potesse trovare la sua dimensione naturale in un musical, e oggi, proprio mentre mi avvicino all'ultimo concerto, si apre per me una nuova strada: un'esperienza inedita che darà nuova vita alla mia musica".