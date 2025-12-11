Pronostico Utrecht-Nottingham | arriva pure l’aritmetica

L'incontro tra Utrecht e Nottingham si disputa alla sesta giornata della fase a gironi di Europa League, con calcio d'inizio giovedì alle 18:45. Analizzeremo le probabili formazioni e forniremo il pronostico sulla partita, offrendo un quadro completo per gli appassionati che vogliono seguire l'evento.

Utrecht-Nottingham è una partita valida per la sesta giornata della League Phase di Europa League e si gioca giovedì alle 18:45: diretta tv, probabili formazioni, pronostico. Fino al momento, il cammino degli olandesi dell’Utrecht in Europa League è stato un vero e proprio disastro. Un solo punto conquistato nelle prime cinque partite e la sensazione netta che questa squadra non ci abbia mai creduto fino in fondo. Insomma, si attende solamente la fine. (AnsaFoto) – Ilveggente.it Senza una vittoria inoltre questa sera contro il Nottingham – la formazione inglese invece di punti ne ha messi da parte otto – potrebbe anche arrivare l’aritmetica di una esclusione. 🔗 Leggi su Ilveggente.it © Ilveggente.it - Pronostico Utrecht-Nottingham: arriva pure l’aritmetica

