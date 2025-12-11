Pronostico Union Berlino-Lipsia | secondo posto al sicuro

La sfida tra Union Berlino e Lipsia, valida per la quattordicesima giornata di Bundesliga, si disputa venerdì alle 20:30. Un incontro importante per entrambe le squadre, con l'obiettivo di consolidare la posizione in classifica. Ecco le probabili formazioni, il pronostico e tutte le informazioni sulla partita in programma.

Union Berlino-Lipsia è una partita valida per la quattordicesima giornata di Bundesliga e si gioca venerdì alle 20:30: diretta tv, probabili formazioni, pronostico. Fare sei gol in una partita di campionato non è mai semplice. Serve, intanto, una grossa forza mentale per riuscire a pensarlo solamente. E poi serve anche tanta fortuna. Direte voi e basta? No, serve anche una grande qualità, quella che il Lipsia nel corso di questa stagione sta facendo venire fuori dopo un'annata, quella passata, davvero molto brutta.