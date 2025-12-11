Pronostico Friburgo-Salisburgo | riprende la corsa al primo posto

La sfida tra Friburgo e Salisburgo, valida per la sesta giornata della League Phase di Europa League, si disputa giovedì alle 21. Un match importante per la corsa al primo posto nel girone, con le due squadre alla ricerca di punti fondamentali. Ecco tutte le informazioni, le probabili formazioni e il pronostico dell'incontro.

Friburgo-Salisburgo è una partita valida per la sesta giornata della League Phase di Europa League e si gioca giovedì alle 21: diretta tv, probabili formazioni, pronostico. Contro una squadra che non si capisce come possa ritrovarsi nelle zone meno nobili della classifica dopo aver, tra le altre cose, anche partecipato allo scorso Mondiale per Club, il Friburgo riprenderà nella serata di giovedì la corsa al primo posto di Europa League. (AnsaFoto) – Ilveggente.it Ci sono intanto delle ottime possibilità che una vittoria contro gli austriaci possa regalare ai padroni di casa la certezza assoluta di essere dentro le prime 24, e quindi essere sicura di andare avanti in questa manifestazione.

