Pronostico Fiorentina-Dinamo Kiev | una vittoria per uscire dall’apnea

La sfida tra Fiorentina e Dinamo Kiev, valida per la quinta giornata della fase a gironi di Conference League, rappresenta un appuntamento cruciale per entrambe le squadre. In palio ci sono punti fondamentali per migliorare la posizione nel girone e uscire dall’impasse in cui si trovano attualmente. Di seguito, analisi, pronostico e probabili formazioni.

Fiorentina-Dinamo Kiev è una partita della quinta giornata della League Phase di Conference League e si gioca giovedì alle 18:45: diretta tv, probabili formazioni, pronostico. La Conference League, in questo momento, non è assolutamente in cima ai pensieri di Paolo Vanoli e della sua Fiorentina. Per capire il motivo basta dare un'occhiata alla classifica della Serie A: la Viola è ancora in fondo al tunnel e dopo la sconfitta di sabato scorso a Reggio Emilia con il Sassuolo (3-1) è stata staccata dal Verona, rimanendo da sola all'ultimo posto e scivolando addirittura a -7 dalla quartultima. Disastro totale.

