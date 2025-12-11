Pronostico Celtic-Roma altra gita scozzese per i giallorossi | occhio a questo segno

Il match tra Celtic e Roma, valido per la sesta giornata della fase a gironi di Europa League, si disputa giovedì alle 21:00. Un appuntamento importante per entrambe le squadre, che si affrontano in Scozia in una sfida dall’esito incerto. Di seguito, analisi, probabili formazioni e pronostico dell'incontro.

Celtic-Roma è una partita valida per la sesta giornata della League Phase di Europa League e si gioca giovedì alle 21:00: diretta tv, probabili formazioni, pronostico. La Roma torna a Glasgow, a distanza di poco più di un mese dalla sfida con i Rangers, terminata 2-0 per i giallorossi. Stavolta la Lupa è ospite del Celtic, l’altro club della città scozzese, con il duplice obiettivo di migliorare la propria classifica nella League Phase di Europa League e di voltare pagina dopo la bruciante sconfitta di Cagliari in campionato. Sì, in Sardegna domenica scorsa è arrivato un altro ko (1-0), il secondo di fila: la sfida con i rossoblù doveva essere quella del riscatto, servivano tre punti che facessero dimenticare la sconfitta patita nello scontro diretto con il Napoli all’Olimpico. 🔗 Leggi su Ilveggente.it