Pronostico Celtic-Roma altra gita scozzese per i giallorossi | occhio a questo segno
Il match tra Celtic e Roma, valido per la sesta giornata della fase a gironi di Europa League, si disputa giovedì alle 21:00. Un appuntamento importante per entrambe le squadre, che si affrontano in Scozia in una sfida dall’esito incerto. Di seguito, analisi, probabili formazioni e pronostico dell'incontro.
Celtic-Roma è una partita valida per la sesta giornata della League Phase di Europa League e si gioca giovedì alle 21:00: diretta tv, probabili formazioni, pronostico. La Roma torna a Glasgow, a distanza di poco più di un mese dalla sfida con i Rangers, terminata 2-0 per i giallorossi. Stavolta la Lupa è ospite del Celtic, l’altro club della città scozzese, con il duplice obiettivo di migliorare la propria classifica nella League Phase di Europa League e di voltare pagina dopo la bruciante sconfitta di Cagliari in campionato. Sì, in Sardegna domenica scorsa è arrivato un altro ko (1-0), il secondo di fila: la sfida con i rossoblù doveva essere quella del riscatto, servivano tre punti che facessero dimenticare la sconfitta patita nello scontro diretto con il Napoli all’Olimpico. 🔗 Leggi su Ilveggente.it
Celtic-Roma, Gasp ora non può più sbagliare: il pronostico - Roma quote analisi statistiche precedenti 6ª giornata Europa League in programma giovedì 11 dicembre alle 21 ... Riporta gazzetta.it
Roma, la probabile formazione contro il Celtic - Roma in campo in trasferta contro il Celtic in Europa League: la probabile formazione dei giallorossi di Gasperini ... Riporta gianlucadimarzio.com
Celtic-Roma, il pronostico marcatori: sorpresa Koné #ASRoma Vai su X
Europa League Celtic, il blasone non basta Con 120 titoli dal 1890 ad oggi, i biancoverdi sono il quarto club più titolato al mondo. Viene da quattro campionati di fila vinti, ma quest’anno è al terzo tecnico. In EL è a 7 punti" (GETTY IMAGES) ( Lorenzo Latini ) IL - facebook.com Vai su Facebook