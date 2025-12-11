Pronostico Celta Vigo-Bologna | Italiano ha questo obiettivo

La sfida tra Celta Vigo e Bologna, valida per la sesta giornata della League Phase di Europa League, si disputerà giovedì alle 21. Un match importante per entrambe le squadre, con obiettivi specifici da raggiungere. Ecco le probabili formazioni, il pronostico e tutte le informazioni sulla diretta televisiva.

Celta Vigo-Bologna è una partita valida per la sesta giornata della League Phase di Europa League e si gioca giovedì alle 21: diretta tv, probabili formazioni, pronostico. Non sarà per nulla facile per il Bologna affrontare il Celta Vigo – avanti di un punto nella classifica di Europa League – in questo match valido per la sesta giornata della fase a girone unico della manifestazione europea. Il motivo è semplice: lo stato d’animo dei padroni di casa. (AnsaFoto) – Ilveggente.it Il Celta si presenta a questo match dopo la clamorosa vittoria contro il Real Madrid nella Liga. 🔗 Leggi su Ilveggente.it