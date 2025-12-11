Pronostico Angers-Nantes | poche emozioni ma una certezza

L'anticipo della sedicesima giornata di Ligue 1 tra Angers e Nantes si disputa venerdì alle 20:45. Un incontro tra due squadre alla ricerca di risultati importanti, con analisi su formazioni, statistiche e pronostico per prevedere l'esito della sfida.

Angers-Nantes è una partita della sedicesima giornata di Ligue 1 e si gioca venerdì alle 20:45: diretta tv, notizie, statistiche, probabili formazioni, pronostico. La stupenda vittoria sul campo del Nizza della scorsa settimana permette all'Angers, vista anche la classifica cortissima lì davanti della Ligue 1, anche di poter pensare a dei sogni di gloria importanti. Certo, l'obiettivo dei padroni di casa è sempre stato sin dall'inizio della stagione quello di una salvezza abbastanza tranquilla e fin quando non verrà raggiunta i piani non verranno cambiati.