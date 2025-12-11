Pronostici Conference League 11 dicembre ore 21 | 00 | tre gare che promettono gol
Martedì 11 dicembre alle ore 21:00 si disputano tre incontri di Conference League, caratterizzati da pronostici orientati verso il segno “gol”. La favorita Crystal Palace, con due sconfitte e una vittoria finora, cerca punti decisivi per avvicinarsi alla qualificazione tra le prime otto, in una giornata che promette spettacolo e emozioni.
Conference League, due vittorie ed altrettante sconfitte per la favorita numero uno di questa edizione: il Crystal Palace non può più sbagliare se vuole chiudere tra le prime otto. Se l’obiettivo del Crystal Palace è chiudere tra le prime 8, slot che permetterebbe alle Eagles di qualificarsi direttamente agli ottavi di finale e schivare i pericolosi playoff, allora da questo momento in poi non sono più ammessi passi falsi. Il club londinese, che continua ad essere il favorito numero uno di questa edizione della Conference League, è come se avesse un po’ snobbato la competizione, prediligendo forse il campionato (attualmente in Premier League sono quarti in classifica, in piena zona Champions). 🔗 Leggi su Ilveggente.it
