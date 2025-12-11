promozione il fano corre ai ripari in difesa ingaggiato cecci del misano

L’Alma Fano rafforza la propria difesa con l’ingaggio di Tommaso Cecci, giovane difensore centrale proveniente dal Misano. Dopo aver già acquisito Vagnarelli, il club marchigiano punta a migliorare la compattezza del reparto arretrato con un nuovo elemento proveniente dalla Promozione emiliana.

Secondo colpo di mercato per l’Alma Fano che dopo Vagnarelli, si assicura le prestazioni di Tommaso Cecci, toscano di 24 anni, difensore centrale di 188 centimetri, proveniente dal Misano, formazione di Promozione dell’Emilia Romagna, Girone D. Cecci ha alle spalle alcune stagioni in serie D con Matera, Grumentum Valdagri, Sinalunghese e Olimpia Agnonese dopo essere cresciuto nelle giovanili di Pisa e Arezzo (sua città natale), ed aver giocato di recente in Eccellenza con Città di Castello e Us Castiglionese 1919. Cecci si è messo a disposizione di mister Omiccioli e non è escluso che potrebbe esordire già domenica prossima nel match casalingo contro la Vigor Castelfidardo in sostituzione di Fontana che è stato squalificato dal giudice sportivo per una giornata, dopo l’ammonizione con recidiva rimediata a Lunano. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net