Proibire i social è inutile La vera sfida è educativa e culturale
L’idea di proibire i social ai minori si scontra con la complessità di un contesto digitale in continua evoluzione. La vera sfida risiede nell’educazione e nella cultura, strumenti fondamentali per guidare un uso consapevole delle piattaforme online. Con l’Australia che si prepara a introdurre nuove restrizioni, si apre un dibattito sulla efficacia delle misure e sul ruolo dell’educazione nel proteggere i giovani.
Il pedagogista Daniele Novara, direttore del Centro psicopedagogico per l'educazione e la gestione dei conflitti, ha espresso un giudizio favorevole sulla decisione dell'Australia di vietare l'uso dei social media agli utenti sotto i 16 anni.
L'Australia ha dato il via: è il primo paese a decidere di vietare l'uso dei social media ai minori di 16 anni, proteggendo così i bambini e le bambine, i ragazzi e le ragazze da un'invasione che ha lasciato il segno su un'intera generazione e che rischia sempre