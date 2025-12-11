Proibire i social è inutile La vera sfida è educativa e culturale

L’idea di proibire i social ai minori si scontra con la complessità di un contesto digitale in continua evoluzione. La vera sfida risiede nell’educazione e nella cultura, strumenti fondamentali per guidare un uso consapevole delle piattaforme online. Con l’Australia che si prepara a introdurre nuove restrizioni, si apre un dibattito sulla efficacia delle misure e sul ruolo dell’educazione nel proteggere i giovani.

