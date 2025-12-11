Programmi TV giovedì 11 dicembre 2025 | fiction concerto e film
Ecco la guida ai programmi TV di giovedì 11 dicembre 2025, tra fiction, concerti e film. Su Rai 1 va in onda “Un professore 3”, su Canale 5 si esibisce Fiorella Mannoia, mentre Sky Cinema Uno propone “Trust”. Ecco cosa vedere stasera in TV per una serata all'insegna dell'intrattenimento.
“Un professore 3” su Rai 1, concerto di Fiorella Mannoia su Canale 5, “Trust” su Sky Cinema Uno. Cosa vedere stasera in tv, la guida dell’11 dicembre 2025. La serata televisiva di giovedì 11 dicembre 2025 offre su Rai 1 la fiction “Un Professore 3”, che continua a raccontare le vicende di Dante e dei suoi studenti con un intreccio di emozioni e riflessioni educative, seguita dall’approfondimento di “Porta a Porta”. Rai 2 propone la versione serale di “Ore 14”, con Milo Infante che porta in prima tv i temi di cronaca e attualità, mentre su Rai 3 Geppi Cucciari conduce “Splendida Cornice”, un mix di cultura e intrattenimento. 🔗 Leggi su Lopinionista.it
