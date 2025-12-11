Programmi Mediaset 2026 Berlusconi conferma Striscia in prime time ritorni e reality in bilico | cosa cambia

Nel 2026, i programmi Mediaset si preparano a un nuovo scenario televisivo, con conferme e incertezze che influenzeranno il futuro del Biscione. Berlusconi annuncia il ritorno di Striscia in prime time, mentre alcuni reality e ritorni sono ancora in bilico. Un anno decisivo, dopo un 2025 da record per Mfe-Mediaset, che segna una svolta storica per l'azienda.

Un anno record che cambia il futuro del Biscione. Il 2025 si chiude per Mfe-Mediaset con risultati che segnano una svolta storica. Pier Silvio Berlusconi, nel tradizionale incontro di fine anno nello Studio 10 di Cologno Monzese, parla senza esitazioni di "anno straordinario". Con un 37,5% di share nelle 24 ore, Mediaset supera per il terzo anno consecutivo la Rai, grazie a un sistema crossmediale che raggiunge 96,5 milioni di contatti e si impone persino sulle piattaforme internazionali. A questo si aggiunge l'accelerazione internazionale con la conquista di Prosieben, elemento che rafforza l'identità del gruppo come "l'unica multinazionale italiana dei media".

