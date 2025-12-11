Progetto La morte perinatale | gestiti già 10 casi in due mesi e mezzo

A 2 mesi e mezzo dall’avvio del progetto “La morte perinatale: Unmeet Need”, sono già 10 i casi di morte endouterina fetale gestiti dall’associazione Georgia nelle tre strutture sanitarie che hanno aderito all’iniziativa. Sono la casa di cura Triolo-Zancla, gli ospedali Buccheri La Ferla e. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

Oggi 5 dicembre pubblichiamo il quarto articolo del progetto “Violenza senza tempo”, quinto step del progetto di club Orange the World 2025. Il più bel ritratto della collezione Barberini è di una giovane nobildonna condannata a morte BEATRICE CENCI, il pot - facebook.com Vai su Facebook

Giovanni Gallina (Cittadinanzattiva): “Destinare le indennità-stipendio degli amministratori a servizi per i giovani disabili - In un momento di crescente attenzione alle politiche sociali e all’inclusione, Giovanni Gallina, referente di CittadinanzAttiva, ha presentato un’idea che potrebbe rappresentare un passo importante ve ... Riporta mondopalermo.it