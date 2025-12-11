Progetto Dama Cure a misura dei disabili

È iniziata la prima fase del progetto Dama (Disabled Advanced Medical Assistance) negli ospedali di Abbiategrasso e Magenta, offrendo cure dedicate a persone con disabilità per prestazioni ambulatoriali programmate. L'iniziativa mira a migliorare l'accessibilità e le modalità di assistenza sanitaria, garantendo un supporto più efficiente e personalizzato per questa categoria di pazienti.

Ha preso il via negli ospedali di Abbiategrasso e Magenta la prima fase del progetto Dama (Disabled advanced medical assistance) dedicato a persone con disabilità che devono accedere a prestazioni ambulatoriali programmabili. Per aderirvi, la persona con disabilità (o il suo caregiver) dovranno inviare una email all’indirizzo [email protected], allegando l’impegnativa del medico di medicina generale. "L’iniziativa – spiega il direttore socio sanitario dell’Asst Ovest Milanese, Giovanni Guizzetti – ha la finalità di promuovere una relazione di cura con le persone con disabilità, adottando modalità adeguate per stabilire un contatto positivo con il paziente. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Progetto Dama. Cure a misura dei disabili

