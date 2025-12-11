Progetti annunci e sette anni di nulla Cosa c' è nel futuro dell' ex Tmb Salario

Dopo sette anni di inattività, l'ex Tmb Salario vive un nuovo capitolo. Il passaggio di mezzi pesanti si è notevolmente ridotto, concentrandosi principalmente su attività di manutenzione e riparazione. Questo cambiamento suggerisce possibili sviluppi futuri per l'area, tra progetti ancora da definire e segnali di un possibile rilancio.

Il via vai dei mezzi pesanti è decisamente diminuito rispetto al passato, sotto il caratteristico arco dell’ingresso entrano ed escono camion e squaletti che hanno bisogno perlopiù di manutenzione e riparazioni. La sbarra si apre e chiude per consentire l’accesso delle auto aziendali e di qualche. 🔗 Leggi su Romatoday.it

