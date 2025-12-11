Professionisti vince chi si struttura

Le professioni sono fondamentali per la crescita economica e la presenza internazionale di un Paese. La capacità di strutturare e valorizzare i professionisti diventa quindi strategica per sostenere lo sviluppo e competere sul palcoscenico globale. Questo articolo analizza l'importanza di un approccio organizzato e innovativo nel settore professionale.

«Le professioni rappresentano uno dei cardini della proiezione internazionale e dello sviluppo economico del Paese. Per questo ho scelto di sottoscrivere con Confprofessioni un protocollo d'intenti: da oggi la collaborazione sarà ancora più stretta». Con questo messaggio video il vicepresidente del Consiglio e ministro degli Esteri, Antonio Tajani, ha inaugurato nella sala conferenze di Palazzo Altemps, a Roma, la presentazione del X Rapporto sulle libere professioni in Italia – edizione 2025, elaborato dall'Osservatorio Confprofessioni e dedicato al tema "Identità in transizione. Le professioni intellettuali tra mercati, algoritmi e territori ».

