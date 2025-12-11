Produzioni giù del 18% ma la liquidazione vola | Apofruit riconosce quasi 29 milioni ai produttori
Nonostante una diminuzione del 18% nelle produzioni, Apofruit ha registrato un aumento della liquidazione ai soci, riconoscendo quasi 29 milioni di euro nella liquidazione estiva 2025. La cooperativa, con oltre 2.700 soci in tutta Italia, ha chiuso l’ultimo ciclo con risultati positivi, nonostante le sfide di un’annata con cali produttivi rilevanti.
