Produzioni giù del 18% ma la liquidazione vola | Apofruit riconosce quasi 29 milioni ai produttori
Nonostante un calo del 18% nelle produzioni, Apofruit registra un aumento della liquidazione ai produttori, con quasi 29 milioni di euro riconosciuti ai soci. La cooperativa, con oltre 2.700 soci in tutta Italia, chiude con risultati positivi la liquidazione estiva 2025, dimostrando resilienza di fronte a un’annata difficile.
Apofruit, cooperativa di produttori ortofrutticoli con oltre 2.700 soci in tutta Italia, chiude la liquidazione estiva 2025 con un risultato in crescita, nonostante un’annata caratterizzata da cali produttivi significativi. Sono stati, infatti, riconosciuti ai soci 28 milioni e 700 mila euro. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it
"SIELEVA S.R.L. IN LIQUIDAZIONE" - Results on X | Live Posts & Updates Vai su X