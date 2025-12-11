Processo telematico a breve la App di Nordio sarà obbligatoria per intercettare Il Csm | Rinviare o spariranno le prove

Tra meno di un mese entrerà in vigore l'obbligatorietà dell'App di Nordio per il processo telematico, destinata a gestire intercettazioni e misure cautelari. Tuttavia, il sistema si presenta ancora instabile e inaffidabile, sollevando preoccupazioni sul rischio di rinvii o perdita di prove cruciali durante le indagini.

Un sistema instabile e ancora in gran parte inaffidabile che tra meno di un mese dovrebbe gestire le attività più delicate delle indagini: le intercettazioni e le misure cautelari. Per il terzo anno di fila, all’avvicinarsi del 1° gennaio, tra i magistrati cresce il panico per la programmata estensione dell’obbligo di usare App, l’ormai famigerato software per il processo penale telematico sviluppato dal ministero della Giustizia, oggetto di continui crash e malfunzionamenti che paralizzano le attività di tribunali e procure. Già dal 1° aprile, almeno in teoria, App è diventato obbligatorio ( dopo una disastrosa falsa partenza a gennaio ) per depositare tutti gli atti dei processi di primo grado e per l’ iscrizione delle notizie di reato, anche se in moltissimi uffici, viste le difficoltà pratiche, si è scelto di prorogare il “doppio binario” cartaceo-digitale. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it