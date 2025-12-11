Processo telematico a breve la App di Nordio sarà obbligatoria per intercettare Il Csm | Rinviare o spariranno le prove
Tra meno di un mese entrerà in vigore l'obbligatorietà dell'App di Nordio per il processo telematico, destinata a gestire intercettazioni e misure cautelari. Tuttavia, il sistema si presenta ancora instabile e inaffidabile, sollevando preoccupazioni sul rischio di rinvii o perdita di prove cruciali durante le indagini.
Un sistema instabile e ancora in gran parte inaffidabile che tra meno di un mese dovrebbe gestire le attività più delicate delle indagini: le intercettazioni e le misure cautelari. Per il terzo anno di fila, all’avvicinarsi del 1° gennaio, tra i magistrati cresce il panico per la programmata estensione dell’obbligo di usare App, l’ormai famigerato software per il processo penale telematico sviluppato dal ministero della Giustizia, oggetto di continui crash e malfunzionamenti che paralizzano le attività di tribunali e procure. Già dal 1° aprile, almeno in teoria, App è diventato obbligatorio ( dopo una disastrosa falsa partenza a gennaio ) per depositare tutti gli atti dei processi di primo grado e per l’ iscrizione delle notizie di reato, anche se in moltissimi uffici, viste le difficoltà pratiche, si è scelto di prorogare il “doppio binario” cartaceo-digitale. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
Il processo penale telematico in Italia: l’applicativo APP tra ambizioni e criticità - A fronte di queste problematiche, diversi tribunali italiani hanno deciso di sospendere l’utilizzo di APP per evitare ulteriori disfunzioni nel sistema giudiziario. Lo riporta diritto.it
Processo telematico, l’App fa flop anche al secondo tentativo: magistrati costretti (di nuovo) a sospenderla in tutta Italia - Oggi 1° aprile scatta – in teoria – l’obbligo per magistrati e avvocati di usare App, il software sviluppato dal ministero della ... Come scrive ilfattoquotidiano.it
? Processo penale telematico ancora in ritardo: l’“App” ministeriale non regge, verso un nuovo rinvio di 3–6 mesi Come ogni anno, all’avvicinarsi del 1° gennaio, dovrebbe scattare l’ennesimo step di obbligatorietà del processo penale telematico. E come og - facebook.com Vai su Facebook