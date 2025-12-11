Processo Open Arms udienza in Cassazione rinviata al 17 dicembre
L'udienza del processo Open Arms, che vede imputato il ministro Matteo Salvini, è stata rinviata dalla Quinta Sezione Penale della Corte di Cassazione al 17 dicembre 2025. La decisione riguarda il procedimento sulla gestione delle operazioni di soccorso nel Mediterraneo e le relative accuse.
I giudici della quinta sezione penale della Corte di Cassazione hanno rinviato al 17 dicembre 2025 il processo Open Arms, che vede imputato il ministro Matteo Salvini. Il rinvio è stato chiesto dall’avvocata Giulia Bongiorno, per un’indisposizione fisica. L’ex ministro dell’Interno e attuale ministro dei trasporti era accusato di sequestro di persona e rifiuto di atti d’ufficio, dopo aver impedito lo sbarco di 147 persone, tra cui minori, soccorse dalla Ong Open Arms nel corso di 3 salvataggi nell’agosto 2019. Dopo l’assoluzione da parte del Tribunale di Palermo, i PM della Procura della Repubblica di Palermo hanno proposto ricorso per cassazione per saltum. 🔗 Leggi su Lapresse.it
