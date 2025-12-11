Processo Open Arms rinviata l' udienza in Cassazione

È stato rinviato al 17 dicembre alle ore 10 il processo Open Arms in Cassazione, riguardante il ricorso della Procura di Palermo contro l'assoluzione di Matteo Salvini. La vicenda riguarda le responsabilità dell'ex ministro dell'Interno in relazione alle operazioni di salvataggio nel Mediterraneo.

AGI - È stata rinviata al prossimo 17 dicembre alle 10 l'udienza del processo Open Arms in cui si discute del ricorso presentato dalla Procura di Palermo contro l'assoluzione di Matteo Salvini. I giudici della quinta sezione penale della Corte di Cassazione hanno accolto l'istanza di "legittimo impedimento" per motivi di salute presentata dalla difesa (indisposizione dell'avvocato Giulia Bongiorno). L'ex ministro dell'Interno e attuale ministro dei Trasporti Matteo Salvini era accusato di sequestro di persona e rifiuto di atti d'ufficio, per aver impedito lo sbarco di 147 persone, tra cui minori, soccorse dalla Ong Open Arms nel corso di tre salvataggi nell'agosto 2019. 🔗 Leggi su Agi.it