Processo Morandi nuovo affondo delle difese | Il grande assente è la politica E non si è colpevoli per un parere

Nel processo Morandi, le difese evidenziano l'assenza di interventi politici e sottolineano che i funzionari coinvolti non sono colpevoli per un parere. L'avvocata Sultana richiama anche l'attenzione sulla mancata discussione riguardo alla Gronda, sollevando nuove questioni sulla responsabilità e il ruolo delle istituzioni nel crollo del ponte.

Parola ai difensori dei funzionari locali di Autostrade e del ministero. Sultana, avvocata di Natali: “Nessuno parla dell’assenza della Gronda”. Scodnik, legale di Buonaccorso e Sisca: “I miei clienti si sono occupati del Morandi per pochi giorni, dando l’ok a un progetto di miglioramento”. 🔗 Leggi su Ilsecoloxix.it

La strage del 2018 - Parola ai difensori dei funzionari locali di Autostrade e del ministero. Come scrive ilsecoloxix.it

