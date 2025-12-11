Processo Morandi nuovo affondo delle difese | Il grande assente è la politica E non si è colpevoli per un parere

Nel processo Morandi, le difese evidenziano l'assenza di interventi politici e sottolineano che i funzionari coinvolti non sono colpevoli per un parere. L'avvocata Sultana richiama anche l'attenzione sulla mancata discussione riguardo alla Gronda, sollevando nuove questioni sulla responsabilità e il ruolo delle istituzioni nel crollo del ponte.

Parola ai difensori dei funzionari locali di Autostrade e del ministero. Sultana, avvocata di Natali: “Nessuno parla dell’assenza della Gronda”. Scodnik, legale di Buonaccorso e Sisca: “I miei clienti si sono occupati del Morandi per pochi giorni, dando l’ok a un progetto di miglioramento”. 🔗 Leggi su Ilsecoloxix.it

: Si è riaperto ieri, in una struttura esterna dedicata del Tribunale di Genova, il processo per il crollo del Ponte Morandi che causò nel 2018 la morte di 43 persone. 57 gli i - facebook.com Vai su Facebook

Processo Morandi bis sui falsi report di Autostrade, moltiplicate le udienze per salvare il processo Vai su X

La strage del 2018 - Parola ai difensori dei funzionari locali di Autostrade e del ministero. Come scrive ilsecoloxix.it

Morandi bis a rischio trasferimento, 30/9 udienza in Cassazione - Si terrà il 30 settembre in camera di consiglio l'udienza presso la Cassazione che deciderà le sorti del cosiddetto processo Morandi bis, il dibattimento sulla gestione della rete autostradale ligure ... Si legge su ansa.it