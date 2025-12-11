Processo Morandi nuovo affondo delle difese | Il grande assente è la politica E non si è colpevoli per un parere

Le difese dei funzionari coinvolti nel processo Morandi evidenziano l'assenza di intervento politico e sottolineano che non si può essere ritenuti colpevoli per un parere. L'avvocata di Natali punta anche l'attenzione sulla mancanza di discussione riguardo all'assenza della Gronda, sollevando nuove questioni sulla responsabilità e le omissioni nel caso.

Parola ai difensori dei funzionari locali di Autostrade e del ministero. Sultana, avvocata di Natali: "Nessuno parla dell'assenza della Gronda". Scodnik, legale di Buonaccorso e Sisca: "I miei clienti si sono occupati del Morandi per pochi giorni, dando l'ok a un progetto di miglioramento".

Processo Morandi, nuovo affondo delle difese: "Il grande assente è la politica. E non si è colpevoli per un parere" - Parola ai difensori dei funzionari locali di Autostrade e del ministero.

Processo Morandi: primi verdetti entro l'autunno 2026, tempi lunghi per chiusura entro decennale - Sul fronte della prescrizione, le accuse più gravi come l'omicidio stradale dovrebbero estinguersi tra il 2031 e il 2036