Processo contro Vittorio Sgarbi | arrivano novità sulla disputa con Rocco Casalino

Il processo di Vittorio Sgarbi, coinvolto in una causa di diffamazione nei confronti di Rocco Casalino, ex portavoce di Giuseppe Conte, sta suscitando attenzione. Novità emergono sulla disputa legale tra i due, alimentando il dibattito pubblico e mediatico sulla vicenda.

Vittorio Sgarbi, l'ex sottosegretario alla Cultura, è sotto processo per diffamazione ai danni di Rocco Casalino, ex portavoce di Giuseppe Conte. È stata la Giunta per le autorizzazioni a procedere della Camera ad approvare la richiesta di processo. In attesa dell'approvazione della Camera. Nel 2020, quando Sgarbi era deputato per il centrodestra, criticò molteplici esponenti del governo Conte, tra cui Casalino. Lo definì "checca inutile", espressione che, ai tempi, gli costò – in primo grado – una multa di mille euro. In aggiunta dovette occuparsi delle spese processuali e di un risarcimento per Casalino.

