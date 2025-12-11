Procedura di infrazione Ue per smog a Napoli il Comune | Già messi in campo provvedimenti per invertire la rotta

La Commissione Europea ha avviato una procedura di infrazione nei confronti di Napoli per il superamento dei limiti di particolato atmosferico. Il Comune ha annunciato di aver già adottato misure per affrontare la situazione e invertire la tendenza, in un contesto di crescente attenzione sulla qualità dell'aria e sulla tutela della salute dei cittadini.

"Apprendiamo con la dovuta attenzione la notifica della nuova procedura di infrazione da parte della Commissione Europea per il superamento dei limiti di particolato atmosferico a Napoli. La notizia rafforza la nostra convinzione che l'emergenza ambientale, e in particolare la lotta allo smog. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

Ue avvia infrazione sulla qualità dell'aria di Napoli: superati da anni limiti di NO2 e piani non adeguati per ridurre l'inquinamento https://www.napolitoday.it/cronaca/qualita-aria-napoli-procedura-infrazione-ue.html - facebook.com Vai su Facebook

Procedura d'infrazione Ue contro Budapest, "limita la libertà della stampa" #ANSA Vai su X

Inquinamento atmosferico L’Italia ancora sotto procedura di infrazione della Ue: la commissione europea ha messo... - L ’Italia ancora sotto procedura di infrazione della Ue: la commissione europea ha messo in mora il Bel Paese per il mancato rispetto degli obblighi previsti dalla direttiva sulla qualità dell’aria ... itacanotizie.it scrive

L’Ue mette in mora l’Italia per lo smog di Napoli e Palermo - Nuova procedura di infrazione Ue per l’Italia, che è stata messa in mora dalla Commissione Ue per il mancato rispetto degli obblighi. Scrive stylo24.it