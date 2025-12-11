Probabili formazioni Serie A 15 giornata

La 15ª giornata di Serie A si presenta con un calendario ricco di sfide cruciali, tra scontri salvezza, big-match e incontri di grande rilievo. Le probabili formazioni offrono uno sguardo sulle possibili scelte delle squadre, in un turno che potrebbe influenzare significativamente la classifica e il proseguo della stagione.

. La 15ª giornata di Serie A si apre con un turno lungo e pieno di incroci pesanti, tra scontri salvezza, big-match e l’Inter di Chivu chiamata a reagire dopo il ko di Liverpool. Ecco le probabili, gara per gara, con moduli, uomini chiave e situazioni di infermeria. . Lecce – Pisa (venerdì 1212, ore 20.45) Lecce (4-3-3) Falcone; Gaspar, Tiago Gabriel, Veiga, Gallo; Coulibaly, Ramadani, Berisha; Pierotti*, Stulic*, Banda* (*ballottaggi aperti: Pierotti-Morente 55-45%, Stulic-Camarda 55-45%, Banda-Sottil 55-45%) Di Francesco sembra intenzionato a tornare al 4-3-3 “puro” dopo l’esperimento col 4-2-3-1 a Cremona, con Berisha che arretra nel terzetto di centrocampo. 🔗 Leggi su Ilnerazzurro.it