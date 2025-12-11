Primo giorno di open day al liceo Ferrari e all’Ite Agnelli
Primo giorno di open day al liceo Ferrari e all’Ite Agnelli, parte dell’Istituto Leonardo da Vinci. L’evento offre agli studenti delle medie l’opportunità di scoprire ambienti dinamici, incontrare docenti e studenti, visitare laboratori e conoscere gli indirizzi di studio, attraverso visite guidate e momenti di confronto, per facilitare la scelta della scuola superiore.
L’Istituto d’istruzione superiore "Leonardo da Vinci" che comprende il liceo scientifico Enzo Ferrari e l’ Ite Giovanni Agnelli, apre le porte ai ragazzi delle medie che stanno scegliendo la scuola superiore e desiderano scoprire un ambiente dinamico, accogliente e ricco di opportunità, attraverso gli Open Day e la speciale Open Night, per vivere da vicino la scuola, incontrare docenti e studenti, visitare i laboratori e conoscere tutti gli indirizzi di studio. Sabato l’Ite Agnelli sarà aperto in due turni dalle 14.30 alle 16 e dalle 16 alle 17.30, mentre il liceo Ferrari sarà aperto dalle 15 alle 16. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
“Il futuro ha i tuoi colori”: l’Isc Fracassetti-Capodarco apre le porte al suo primo Open Day - L’evento si aprirà con il benvenuto dell’Orchestra d’Istituto e il saluto della dirigente scolastica, dott. cronachefermane.it scrive
Open day all’istituto Faravelli sabato 22 il primo incontro - professionale dell'istituto “Faravelli” di Stradella si prepara ad accogliere studenti e famiglie con una serie di open day dedicati all’orientamento in vista delle iscrizioni. Si legge su laprovinciapavese.gelocal.it
Ciclo mestruale... dal primo giorno sino al prossimo... mediamente 28 giorni con ovulazione attesa in 14esima giornata... L'Utero: un edificio che si costruisce e distrugge ogni mese ? Ti senti stanca in certi giorni del mese? Non c'è da dire. Il tuo utero - facebook.com Vai su Facebook
Mi diverto ancora come il primo giorno Vai su X