Primo giorno di open day al liceo Ferrari e all’Ite Agnelli, parte dell’Istituto Leonardo da Vinci. L’evento offre agli studenti delle medie l’opportunità di scoprire ambienti dinamici, incontrare docenti e studenti, visitare laboratori e conoscere gli indirizzi di studio, attraverso visite guidate e momenti di confronto, per facilitare la scelta della scuola superiore.

L’Istituto d’istruzione superiore "Leonardo da Vinci" che comprende il liceo scientifico Enzo Ferrari e l’ Ite Giovanni Agnelli, apre le porte ai ragazzi delle medie che stanno scegliendo la scuola superiore e desiderano scoprire un ambiente dinamico, accogliente e ricco di opportunità, attraverso gli Open Day e la speciale Open Night, per vivere da vicino la scuola, incontrare docenti e studenti, visitare i laboratori e conoscere tutti gli indirizzi di studio. Sabato l’Ite Agnelli sarà aperto in due turni dalle 14.30 alle 16 e dalle 16 alle 17.30, mentre il liceo Ferrari sarà aperto dalle 15 alle 16. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

