PRIMAVERA IL FILM DI DAMIANO MICHIELOTTO DEBUTTA IL 25 DICEMBREIN 160 SALE ITALIANE

Liberamente tratto dal romanzo Stabat Mater di Tiziano Scarpa (Premio Strega 2009 – Einaudi Edizioni), il film Primavera segna il debutto cinematografico alla regia di Damiano Michelotto che, dopo aver ottenuto successi in tutta Europa, sfida il cinema con una storia che arriva al cuore anche di chi non si è mai accorto di averlo. L'ambientazione è del Settecento, dove fatti e misfatti concorrono a non valorizzare le donne. Eppure, nell’Ospedale della Pietà di Venezia ci sono tante giovani di grande talento. La musica, per loro, è un atto dovuto, ma anche un amore che le porta a sopportare i lunghi silenzi di una vita eccessivamente severa. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it © Liberoquotidiano.it - “PRIMAVERA”, IL FILM DI DAMIANO MICHIELOTTO, DEBUTTA IL 25 DICEMBRE.IN 160 SALE ITALIANE.

A realizzarlo la Scuola di Cinema Anna Magnani e Rio Film. Le riprese inizieranno tra la primavera e l'estate del prossimo anno. Gli attori saranno individuati tramite casting

I nostri Orchestra e Coro, diretti da Carlo Boccadoro, firmano la colonna sonora di "Primavera", il film d'esordio di Damiano Michieletto ispirato a Vivaldi, al cinema da Natale. Incontro speciale con Michieletto e Fabio Massimo Capogrosso qui sabato 13 dicem

Damiano Michieletto: "'Primavera' non è il mio anti-cinepanettone, è un film che parla a tutti" - E' l'esordio alla regia del regista veneziano con protagonisti Tecla Insolia e Michele Riondino, dal 25 dicembre in sala ... Si legge su adnkronos.com

Primavera, un film solido - classico ma contemporaneo - che parla dell'ingiustizia della condizione femminile. E dove la musica può fare tutto - Con Tecla Insolia, appassionata e rigorosa, che si conferma la migliore attrice italiana della sua generazione. Come scrive mymovies.it