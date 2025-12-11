Primario del Sant'Eugenio arrestato | s'indaga sui pazienti mandati nelle cliniche private e su morti sospette

Il primario del Sant’Eugenio è stato arrestato nell’ambito di un’indagine su presunte irregolarità nel trasferimento dei pazienti, coinvolti in centri di dialisi privati. Le autorità stanno esaminando le cartelle cliniche del reparto di nefrologia per verificare eventuali reati e morti sospette, mentre si approfondiscono i rapporti tra struttura pubblica e cliniche private.

