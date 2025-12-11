Prima pagina Corriere dello Sport | Roma i soldi per Zirkzee

Pianetamilan.it | 11 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La prima pagina del Corriere dello Sport di oggi, giovedì 11 dicembre 2025, si concentra sulle ultime novità di calciomercato, con particolare attenzione alla trattativa della Roma per l'acquisto di Zirkzee e alle news su Milan e altri aggiornamenti del mondo del calcio.

prima pagina corriere dello sport roma i soldi per zirkzee

© Pianetamilan.it - Prima pagina Corriere dello Sport: “Roma i soldi per Zirkzee”

