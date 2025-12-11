Prima la scorta poi una corte alternativa a quella del fratello William | il piano del principe Harry

Negli ultimi tempi, si intensificano le speculazioni sulla possibile riattivazione della scorta per il principe Harry in Inghilterra. Tuttavia, il duca di Sussex avrebbe già pianificato una strategia più complessa, che includerebbe anche l'istituzione di una corte alternativa a quella del fratello William, riflettendo un cambiamento nelle sue priorità e nel suo ruolo pubblico.

Si fa un gran parlare in questi giorni in Inghilterra della possibilità sempre più concreta che a breve venga assegnata nuovamente la scorta ai duchi di Sussex: qualora ciò dovesse avvenire, tuttavia, il principe Harry avrebbe già in mente un piano più articolato, che andrebbe oltre la semplice presenza più frequente in patria. Il mese decisivo per il secondogenito di Carlo III è quello di gennaio 2026, quando sarà il governo britannico a decidere se ripristinare o meno la protezione personale a lui, alla moglie e ai due figli: un tassello fondamentale anche per lo stesso sovrano, il quale non vede i nipotini Archie e Lilibeth dal lontano giugno 2022, in occassione delle celebrazioni del Giubileo di Platino della Regina Elisabetta II. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it