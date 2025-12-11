Prezzo gas oggi PSV | quanto vale oggi il gas all’ingrosso

Il prezzo del gas naturale al Punto di Scambio Virtuale (PSV) oggi, 11 dicembre 2025, si attesta a 31,27 euro/MWh, equivalenti a circa 0,295 euro/Smc. Questa cifra riflette le tendenze attuali del mercato all’ingrosso, offrendo un quadro aggiornato sul valore del gas e sulle dinamiche di prezzo in corso.

Quanto vale oggi il gas all'ingrosso? Il prezzo PSV e le tendenze del momento. Oggi, 11 Dicembre 2025, il prezzo medio del gas naturale al Punto di Scambio Virtuale (PSV) si attesta a 31,27 euroMWh, che corrisponde a circa 0,295 euroSmc (considerando il coefficiente di conversione standard di 1 MWh = 10,7 Smc). L'andamento recente del PSV mostra una fase di relativa stabilità, con una leggera tendenza al ribasso rispetto ai valori registrati a fine novembre e inizio dicembre. Dopo aver toccato punte superiori ai 33 euroMWh (0,308 euroSmc) nei primi giorni di dicembre, il prezzo ha subito una graduale diminuzione, stabilizzandosi intorno ai 31 euroMWh (0,29 euroSmc) nelle ultime sedute.

